特朗普揚言武力奪格陵蘭　丹麥首相尋求會面

美國候任總統特朗普威脅不排除用武力奪取格陵蘭島，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周四（9日）表示無理由相信特朗普會入侵格陵蘭，已要求與他會面，但預料要等到他本月20日上任後。美國駐丹麥大使館指，美國沒有計劃增加在格陵蘭的軍事存在。

丹麥國防大臣波爾森同日承認長期以來忽視具戰略意義的格陵蘭島防禦工作，忽視了有助監督國家安全的船艦與飛機必要投資，現在致力解決問題。外長拉斯穆森淡化特朗普的威脅指「你可以認真對待特朗普，而不必從字面上理解他」，丹麥完全尊重格陵蘭想獨立，但不想對立。

意大利總理梅洛妮則認為特朗普並非真的有意用武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，中國在巴拿馬運河和格陵蘭的商業重要性日增，這是特朗普發出警告的背後原因。

候任美國國家安全顧問沃爾茨直言，控制格陵蘭對美國國家安全至關重要，這關乎北極圈，俄羅斯試圖在該地區稱霸，關乎當地的關鍵礦物、石油及天然氣。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方密切關注事態發長，幸好目前只處於言談階段。他強調俄羅斯在北極圈有國家和戰略利益，會繼續在區內的存在，維持和平與穩定是首要事務，對與所有國家合作達成這目標持開放態度。