國際團隊鑽取南極古老冰芯　至少120萬年歷史

由意大利、英國等多國科學家組成的國際研究團隊周四（9日）宣布，透過深入南極基岩近2.8公里，從中獲取至少有120萬年歷史的冰樣，並成功鑽取到迄今為止最古老的冰芯之一，有望為科學家提供關於地球大氣和氣候如何演變的寶貴資訊，並有助更深入了解冰河時期周期的變化規律，以及大氣中的碳含量如何影響氣候變化。

該研究項目得到歐盟資助，並由意大利負責協調，共有16名科學家和支援人員組成團隊，至今已歷時4年，期間每年夏天，團隊都會在平均氣溫約零下35℃的極端環境下，進行鑽探工作，此前曾成功鑽取到一個約80萬年歷史的冰芯。

團隊成員、意大利冰川學家巴班特（Carlo Barbante）形容，冰芯為科學界打開了一扇窗，得以窺見大氣中溫室氣體、化學物質和灰塵的歷史變遷。他及另一名意大利冰川學家斯科托（Federico Scoto）均表示，結合對過往獲取冰芯的分析，團隊發現即使在過去80萬年中最溫暖的時期，大氣中的二氧化碳和甲烷等溫室氣體濃度也從未超過工業革命以來的水平，而如今所觀測到的二氧化碳濃度已比過去80萬年中的最高水平高出一半。

美國賓夕凡尼亞州立大學的氣候科學家艾利（Richard Alley）未參與上述項目，但他亦對有關研究表示關注。他指，冰芯研究的進步對科學家來說至關重要，因為它們不僅能幫助科學家更了解過去的氣候條件，還能為認識人類活動對當前氣候變化的影響提供重要線索。他認為鑽取到基岩具有更大意義，因為科學家可能會從中獲取更多與冰記錄本身無直接關聯，但同樣重要的地球歷史資訊。