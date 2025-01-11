洛杉磯山火稍為受控　災區進入公共健康緊急狀態

美國加州南部洛杉磯地區山火焚燒多日，周五（10日）在風勢減弱情況下稍為受控，死亡人數維持10人，近18萬人收到疏散命令。受山火影響，洛杉磯縣約9.3萬戶仍然無電力供應，數字較前幾日顯著減少。另外，美國衞生及公共服務部周五宣布災區進入公共健康緊急狀態。

消防員繼續與5宗山火搏鬥，其中最大規模的帕利塞茲山火，至今燒毀82平方公里土地，當局派出逾3,000人連夜灌救，至今控制8%的山火面積，官員形容朝正確的方向發展。燒毀逾56平方公里的伊頓火災，亦有3%的火勢得到控制。合共過萬間房屋和其他建築物被焚毀。

當局在帕利塞茲和伊頓地區實施宵禁，警方強調對搶掠零容忍，將派遣210名警員巡邏。警方又指，早前扣留了一名懷疑縱火的人，經進一步調查後，認為沒有足夠理由以有關罪名逮捕，但這個人因違反重罪緩刑規定被捕。

洛杉磯市長巴斯承諾積極重建這座城市，24小時內已籌集到250萬美元（約1,950萬港元），她亦會盡可能到訪更多受影響地區與民眾交談，呼籲居民要有信心。

總統拜登和副總統賀錦麗在白宮再度聽取有關山火的匯報，拜登指出：「它讓我更想起戰爭場景，其中某些目標被轟炸。」他表示混亂期間有明顯的搶劫證據，同時猛烈抨擊煽動者散布有關火災的虛假消息。他形容今次山火史無前例，過去一日取得一些進展，但強風威脅會持續到下周初，聯邦政府會確保加州擁有一切可能的資源來應對。