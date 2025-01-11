馬杜羅宣誓開展第3個總統任期　美提高懸紅金額

委內瑞拉總統馬杜羅周五（10日）宣誓開展第3個6年總統任期，美國政府同日宣布增加拘捕馬杜羅的懸紅至2,500萬美元（約1.95億港元），英國和歐盟分別公布制裁15名委內瑞拉高官。

馬杜羅宣誓就職後發表演說，願新的總統任期成為一個和平、繁榮、平等和新民主的時期，承諾遵守國家法律，以歷史、生命發誓，他將完成他的任務。他又把自己比作聖經中與歌利亞戰鬥的大衞，批評政敵試圖把他的就職典禮變成一場「世界大戰」，但未能阻止他就職，這是委內瑞拉和平與國家主權的偉大勝利。他續指，他不是由美國政府任命為總統的，也不是拉丁美洲親帝國主義政府任命的，他來自人民、屬於人民，他的力量來自歷史、人民，他的一生、身體和靈魂都歸功於人民。

委內瑞拉最高法院去年7月確認馬杜羅勝出總統選舉，但美國等指控涉及選舉舞弊，拒絕承認結果。西方周五加強針對委內瑞拉的打壓，除了美國、英國、歐盟，加拿大亦制裁14名委內瑞拉現任和前任官員。委內瑞拉的盟友中，只有古巴與尼加拉瓜領導人出席就職禮，俄羅斯總統普京表達祝賀。

在周四（9日），委內瑞拉反對派領袖馬查多在示威集會被捕，其後獲釋，批評馬杜羅違憲，呼籲民眾上街抗議。