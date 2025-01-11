英財相抵京　尋求更好地進入中國市場

英國財政大臣李韻晴周六（11日）起訪問中國兩天，將在北京出席2019年開始停擺的中英經濟財金對話，與對話中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰會面，她之後還會前往上海。

李韻晴今次訪華，時值英國長期國債收益率升至數十年來最高水平，在野保守黨多次抨擊她沒有留在國內解決經濟危機。英國財政部說，李韻晴將與中國討論金融服務、貿易關係及在氣候變化等問題上合作的重要性。她周六到訪北京一間單車店時表示，她在預算案中設定的財政規則是不能妥協，增長是本屆政府的首要任務，讓國家更加富裕，這也是為甚麽她到中國，為英國企業在全球範圍內的出口和貿易解鎖切實利益，確保英國能夠更好地進入全球第二大經濟體的市場。

李韻晴續指，英國汽車製造商如積架（Jaguar）和越野路華（Land Rover）大量出口至中國市場，英國政府希望幫助它們實現增長。被問及英國會否倣效美國和歐盟對中國電動車徵收關稅，李韻晴稱會持續審視相關問題，會基於國家利益做決定。

周五（10日）啟程到中國前，李韻晴說會在貿易和投資問題上找到共同點的同時，坦率面對中英之間的分歧，把維護國家安全作為本屆政府的首要職責，相信英國可以與中國建立起符合國家利益的長期經濟關係。