濟洲航空空難黑盒　無記錄客機失事前4分鐘數據

南韓濟州航空空難調查持續，國土交通省航空鐵路事故調查委員會周六（11日）指涉事客機的黑盒沒有紀錄到失事前最後4分鐘的數據，將調查無保存數據的原因。

「黑盒」包括飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀，航空鐵路事故調查委員會指協助調查的美國全國運輸安全委員會（NTSB）檢查黑盒後發現，兩個設備的數據儲存在客機失事前約4分鐘停止。委員會解釋，飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀沒有紀錄早上8時59分之後、即失事前4分鐘的數據，因此很難分析從機長發出求救信號、提高飛機高度並復飛的情況，正繼續分析務安機場的紀錄、事發影片、現場碎片，以重建事發時的情景。

上月29日上午8時57分，濟洲航空的一架波音737-800型客機準備降落務安機場時，塔台向機師發出鳥擊警告。8時59分，機長發出求救信號並要求復飛，並隨即在相反方向唬道降落，但客機沒有放下襟翼和起落架，高速以機腹着陸，最終衝出跑道撞向末端的石屎牆爆炸。調查人員當日便在現場尋回黑盒，上周一（6日）送到美國華盛頓交由NTSB分析。