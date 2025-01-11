伯恩斯卸任前頻晤華高官　促停支援俄攻烏

美國駐華大使伯恩斯將於下周二（14日）卸任回國，美媒周五（10日）刊出他的專訪，他指拜登政府正作出最後努力，遊說中國停止向俄羅斯轉移用於烏克蘭戰場的設備。

伯恩斯指出，近400間中國公司向俄羅斯提供軍民兩用設備，俄羅斯用於烏克蘭戰事的90%微電子來自中國，中國對俄羅斯、伊朗、北韓的政策與它在全球秩序國際倡議發揮主導作用的願望不一致。中方正與國際體系中最不可靠的實體結盟，行為具有破壞性，中方不能魚與熊掌兼得，必須做出決定。他還表示，中國從伊朗購買大量石油，應利用其影響力要求伊朗阻止也門叛軍青年運動襲擊紅海商業航運。他本周曾與中國副外長馬朝旭、中共中央對外聯絡部部長劉建超等官員會面，離任前還有連串會議，會表達中國與俄羅斯、伊朗、北韓結盟的疑慮。

伯恩斯拒絕預測特朗普新政府的可能對華政策，但指中美兩軍的溝通有改善，並讚揚中方近期限制芬太尼原料出口的措施，在芬太尼產業拘捕300人，封鎖大量銷售用於生產芬太尼的易製毒化學品網店，又禁止出口55種易製毒化學品和合成毒品。