真人實境劇本殺愈趨熱門　專家稱可增強玩家自信

真人角色扮演解謎推理遊戲「劇本殺」（LARP，Live-action Role Play Game）起源於1970年代歐美派對遊戲，從桌遊逐漸演變成結合服道化的情景扮演玩法，增強玩家代入感。澳洲傳媒周六（11日）報道，劇本殺近年在該國愈發受歡迎，西澳省等多地均有玩家組成團隊，定期舉行不同劇本設定的劇本殺遊戲。有專家認為，該遊戲能增強玩家信心並帶來社會效益。

報道指，澳洲目前約有60個劇本殺註冊團體，單計西澳省6個團體已有超過400名玩家。團隊會定期聚會訓練或舉行角色發展研討會等特別活動，如珀斯「Faith and Steel」團隊每周三晚都會組織成員拿起假武器，在遊戲中衝鋒陷陣。有女玩家表示喜歡劇本殺為其帶來做自己的自由，可真正放棄社會規範等束縛，只享受遊戲樂趣。

團隊組織者羅伊（Carolyn Roe）形容，劇本殺以故事為核心，集即興戲劇、角色扮演、露營、中世紀格鬥運動於一身，讓玩家體驗在書中或劇中世界生活的感覺。她提及不少人存在偏見，認為劇本殺玩家通常是不擅社交的書呆子，其實該遊戲需玩家協調溝通，戴上重型盔甲奔跑格鬥，成員更不乏醫生、律師和大學生等知識分子。

瑞典烏普薩拉大學遊戲設計副教授鮑曼（Sarah Lynne Bowman）表示，玩劇本殺亦有好處，部分玩家藉此克服社交焦慮，更具勇氣在他人面前講話，減少擔任領導職位時的不自在感，而玩家在遊戲中能以不同方式影響和左右故事發展，有助鼓舞他們在現實生活作出改變。