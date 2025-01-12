多國網紅發起平底項目挑戰　冀減少過度消費

隨着環保意識加強，如今愈來愈多民眾提倡減少過度消費。迎來新一年，在美國、英國等國家，近日有網紅在影片平台發起「平底項目」（Project Pan）挑戰，按照規則，參與挑戰的人需要用完手上的美容產品，如護膚品、潤膚露和化妝品，並展示容器底部示意已用盡最後一滴，即視作挑戰成功。

由於參與挑戰的網紅眾多，平底項目挑戰如今漸漸成為風潮，有網站列出平底項目挑戰的好處，包括省錢、減少決策時間、獲得成就感等。亦有網站介紹平底項目挑戰的貼士，包括將美容產品分類、從小事做起、不要讓某種產品只適用於特殊場合等。

美國收納專家吉爾（Shira Gill）專門推廣極簡主義生活，她對平底項目挑戰表示支持，認為是制衡消費文化的好方法。她批評消費文化鼓勵人們不斷購買更多東西，而不是充分享受已經擁有的東西，又強調對許多人來說，平底項目挑戰不僅是一種風潮，更是一種生活方式。有網民提倡挑戰不應止步於美容產品，同樣理念可應用到日常生活，如吃完現有食物前，不要外出用膳或去雜貨店入貨，如衣櫃已有很多衣服就不要買新衫。