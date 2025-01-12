革命衞隊頻繁軍演　公布新導彈基地

美國候任總統特朗普上任在即，伊朗動作頻頻，舉行一連串大規模軍演。革命衞隊下屬志願軍於上周五（10日）在首都德黑蘭舉行大規模演習，並公布一處新的導彈基地，其後再於上周六（11日）進行大型防空演習。

革命衞隊本月4日啟動一系統大規模軍事演習，武裝部隊舉行數次演習，包括在中部伊斯法罕省納坦茲鈾濃縮設施附近舉行防空演習，計劃在未來數周內舉行更多軍演，維持和提高軍事準備狀態，應對潛在的軍事威脅。

上周五的志願軍演習共有約11萬人參加，目的是顯示志願軍在面對任何威脅時的全面準備狀態，以及他們在救援行動、城市防禦和反恐行動中的一致性和專業技能。同日，革命衞隊公布新導彈基地，司令薩拉米在揭幕儀式致詞時指敵人以為伊朗的導彈生產能力被切斷，但其實伊朗導彈力量在技術和質量繼續提升，意味伊朗未來將生產新導彈及建造更多導彈基地。

伊朗國營電視台上周六指，在當日舉行的防空演習中，國防系統將在真實戰場條件下練習對抗空中、導彈和電子戰威脅，以保護伊朗領空及敏感和重要地區。軍方在演習中使用了新型無人機和導彈。