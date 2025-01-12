專家料失事客機引擎失效斷電　導致黑盒停運

南韓國土交通部航空鐵路事故調查委員會上周六（11日）指，濟州航空空難客機的「黑盒」飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀均在失事前4分鐘停止記錄。韓媒周日（12日）引述專家指，可能是飛機兩個引擎在遭遇鳥擊後停止運轉，電力中斷所致。

專家表示，情況非常罕見，但飛機兩個引擎失效後，兩個黑盒和廣播式自動相關監視系統均可能停止運作，比起人為因素，飛機電力中斷或故障可能是主要原因。以往的空難調查時間短則11個月，長則耗時數年，目前失去客機失事前最後數分鐘的黑盒數據，意味需要通過其他證據進行交叉驗證，需更長時間查明事故原因。

涉事客機上月29日早上在務安機場失事後，調查人員同日尋回黑盒，上周一（6日）把它們送到美國華盛頓交由NTSB分析。惟NTSB通知韓方，兩個設備沒有紀錄上月29日早上8時59分之後、即失事前4分鐘的數據，航空鐵路事故調查委員會指現時很難分析從機長發出求救信號、提高飛機高度並復飛等情況，會調查務安機場紀錄、事發影片、現場碎片，重組事發情景。