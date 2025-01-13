上海市長晤英財相　盼加強人工智能等創新合作

英國財政大臣李韻晴結束在北京的行程後轉到上海，周日（12日）與上海市市長龔正會面。龔正表示，期待兩地持續深化金融市場互聯互通，推動更多大專院校及科研機構開展科研交流，加強數碼經濟、人工智能等領域創新合作，攜手實現高質量發展，為兩地民眾謀取更大福祉。

龔正表示，中英同為世界主要經濟體，上海是中英交流合作的重要橋樑，中英經濟財金對話上周六（11日）在北京成功舉行，希望以此次對話為契機，進一步加強上海與英國的交流合作，實現更高水平的互利共贏。他期待兩地加強經貿往來、產業投資、金融開放、科技創新合作，熱忱歡迎英國企業參加今年進博會，並在清潔能源、先進製造、醫療健康等領域拓展在上海投資布局。

李韻晴亦指，此次中英經濟財金對話取得豐碩成果，兩國將在資本市場互聯互通領域加強合作，推動英國金融機構在華發展，深化綠色金融合作，相信將為上海和倫敦帶來裨益。她提到，上海在英中兩國合作中扮演重要角色，三分之二的英企選擇將中國總部放在上海，展望未來希望在更多領域開展合作，推動兩國經濟共同發展，促進英中合作更上一層樓。