美媒稱在泰維吾爾人恐被遣返面臨酷刑　華批抹黑

美媒近日報道指，一批在泰國10多年前被拘留的維吾爾族男子向外求救，稱泰國政府正準備將他們遣返中國，家屬擔憂他們可能面臨酷刑和虐待。中國駐泰國大使館周日（12日）回應時批評，個別國家罔顧事實，出於政治目的，惡意攻擊、抹黑中國；同時歡迎泰國朋友到新疆走走看看，親身感受當地繁榮自由。

中國駐泰使館發言人回應近期涉疆不實言論時指，近日一些西方媒體再次借滯泰中國籍維族人問題抹黑中國，泰國個別不明真相的人士也發表不符事實和不負責任的言論。發言人強調中國是法治國家，一貫反對酷刑，包括新疆維吾爾族的中國人民從沒像今天這樣，享有如此充分的經濟、社會、文化和公民權利及政治權利。

發言人提到，1990年代後新疆曾深受民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力禍害，少數人員受境外勢力蠱惑外逃，甚至加入恐怖組織東伊運，新疆政府近年積極推進預防性反恐和去極端化工作，做法完全符合《聯合國全球反恐戰略》等。發言人批評個別國家對新疆所遭受的恐怖主義威脅「選擇性失明」，對新疆維護社會穩定、促進民生幸福的巨大成就視而不見，以「有色眼鏡」看待新疆反恐、去極端化措施。