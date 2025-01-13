公調處致函國防部及總統警衞處　促配合拘捕尹錫悅

南韓高級公職者犯罪調查處周一（13日）公布，就執行總統尹錫悅逮捕令一事，周日（12日）晚已分別國防部和總統警衞處發出合作函，要求配合執行，同時警告兩部門阻撓逮捕行動是需要承擔民事和刑事責任。

公調處在合作函中指出，如果由總統警衞處指揮的第33憲兵隊和第55警衞旅被調動到逮捕令和搜查令執行地點，或出動部隊車輛和其他設備阻礙執行手令，他們可能受到刑事處罰。對妨礙執行拘捕令的士兵和指揮官，公調處將以妨礙特別公務罪、濫用職權罪等罪名起訴。如果在執行逮捕令過程中造成人員或財產損失，可能要承擔國家賠償等民事責任，公調處要求國防部提前採取措施，防止上述情況發生。

此外，公調處也向6名總統警衞處負責人發出合作函，闡明如果警衞處人員妨礙執行拘捕令，可能因妨礙特別公務、妨礙特別公務致人受傷、濫用職權等罪名受到刑事處罰，或因違法行為造成損害而承擔民事責任。公調處要求總統警衞處合作，防止發生調動人員從事本職工作以外的工作或提供設備和設施等違法行為。