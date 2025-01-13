泰警成立遊客安全行動中心　挽回國際信心

泰國爆出中國演員王星被擄至緬甸詐騙園區風波，重挫遊客對該國安全的信心。泰國國家警察總署副署長巴占周日（12日）宣布成立「旅遊安全行動中心」，由他親自擔任中心主任，領導協調全國警方和旅遊警察局工作，建立系統化遊客安全管理體系，期望挽回國際信心。

巴占強調，警方正按照政府指示，採取措施防範和打擊犯罪活動，以保護外國遊客生命和財產安全，鞏固泰國在國際旅遊市場形象。旅遊警察局局長薩希拉補充，該局已聯合旅遊與體育部、國家旅遊局制定綜合安全保障措施，同時加強與各駐泰外國使館合作，及時共享資訊，協調解決涉及遊客的緊急事件，並通過國際渠道，準確而及時發布安全資訊。

當局提醒，泰國警方已於去年12月12日推出「泰國旅遊警察」手機應用程式，遊客可直接發送消息、圖片及定位，諮詢警方、報警或求助。該系統與報警熱線對接，提供8種語言24小時翻譯服務，並支持與緊急報警中心合作處理突發事件。泰國警方承諾將繼續通過高效措施保障遊客安全，重塑全球遊客對泰國的信任。

旅遊業是泰國產業支柱，2024年全年泰國旅遊業吸引外國遊客3,554萬人次，國際旅遊收入高達1.67萬億泰銖（約3,758億港元），遊客主要來源地排名前三是中國、馬來西亞和印度。今年元旦起首5天，泰國累計接待外國遊客約50萬人次，平均每天約10萬人次，當中以中國遊客69,548人佔最多。