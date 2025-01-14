【東方日報世界視線】接拜登政治爛攤　特朗普立威整頓

近日美國候任總統特朗普積極對各方面發威，除了表示要俄羅斯和烏克蘭政府依他的條件停戰，又聲言不排除武力佔領巴拿馬運河及格陵蘭，並向墨西哥和加拿大加徵關稅。日前特朗普在其社交平台Truth Social帳戶，分享一小段著名經濟學者及政治評論家薩克斯（Jeffrey Sachs）對以色列總理內塔尼亞胡的批評，指控內氏極度陰險及執迷，「想驅使美國今日、今周與伊朗開戰。」這段分享明顯反映特朗普對以國政府的政治擺布表現出高度警覺。

一個分析的理路認為，是特朗普奉行過去在商場的策略，先獅子開大口威脅，先聲奪人建立優勢討價還價，最顯著的例子是他在上一任期先嚴重威脅北韓領袖金正恩，然後見面時卻表現親善，哄他作去核化承諾。

對加拿大加徵關稅會嚴重傷害加國經濟，明顯會使加拿大轉投中國，以及與歐洲建立更好的商貿關係，特別是該國會與美國競爭出口油氣往歐洲及中國，更加強競爭出口農產品到中國。至於對墨西哥加徵關稅會使其經濟崩潰，立即有數不清的非法移民湧入美國。格陵蘭方面，無論法國總統馬克龍還是德國總理紹爾茨，對特朗普收購或佔據格陵蘭計劃均表示不贊同，認為此舉會破壞歐美合作。難道特朗普新團夥不知悉這一切？

拜登政府執政4年一事無成，還留給了特朗普一個超級爛攤要整頓！拜登政府上台以來，美國對中國貿赤不斷擴大，科技及軍備開始落後，更使美國捲入俄烏及以巴戰爭令國家赤字大增；基建、教育及福利倒退，社會低下階層更廣更貧窮。儘管國務卿布林肯還在假裝四處奔走，但口中沒有一句是停戰和議，反而利用主流媒體撒謊，不承認美國政府錯誤花費搞俄烏戰爭致全盤失敗，支持以色列種族滅絕致美以政府被全球孤立。

因此，特朗普謀求俄烏及巴以停戰首先便是為削減軍事開支止損，轉逼歐盟多作承擔。威脅對加拿大及墨西哥徵稅是希望兩國削減對美國的貿易順差，減少與中國的貿易往來。至於收購甚至威脅軍事佔據格陵蘭，就是除了要得到丹麥及格島政府承諾容許美軍增加及擴充軍事基地，還鑑於格陵蘭政府已有計劃容許中國搞礦產資源開發，故此加以威脅制止。威脅是發出了，惟一切都有待協商落實，才能有機會讓美國再次偉大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻