傳華擬向馬斯克賣TikTok在美業務　小紅書下載量急增

中國短片分享平台TikTok在美業務被要求在下周日（19日）前脫離母公司字節跳動，否則將在美國各平台下架，能否暫緩執行禁令有待法院裁決。美媒周一（13日）引述知情人士指，如TikTok無法抵抗禁令，中國官員考慮把TikTok在美業務出售給美國候任總統特朗普的親密盟友兼富豪馬斯克。

知情人士透露，面對美國最高法院很可能維持TikTok「不賣就禁」的判決，中國高層官員已開始討論針對TikTok的應變方案，涉及如何和未來特朗普政府合作，其中一項方案是與馬斯克相關的潛在交易案。中方擬讓他旗下的社交平台X接管TikTok在美業務，共同經營兩個平台，TikTok目前在美擁有逾1.7億用戶，將有助X吸引更多廣告商。但中國官員未達成任何明確共識，討論仍處於初步階段，未知馬斯克、TikTok和字節跳動曾否就此談判，TikTok拒絕評論消息。

面對TikTok可能被美國當局封殺，當地大批使用者下載另一個中國社交平台小紅書代替，該應用程式周一成為美國蘋果應用程式商店下載量之首，其次是TikTok的照片分享應用程式Lemon8和聊天機械人ChatGPT，反映社交平台使用者的憂慮。有TikTok內容創作者表明，不會回歸使用Instagram和Facebook，而是投入小紅書的懷抱，「但我們要學講中文了」。