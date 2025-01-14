赴泰失蹤雙姝安全回國　再有00後女子疑遭控制毆打

內地年輕女子許好寧和林美玲早前被騙到泰國後，再遭綁架到緬甸苗瓦迪詐騙園區，期間更傳出兩人被賣身。內媒周一（13）報道指，兩女近日均成功脫險回國，許好寧更首次發聲講述被騙細節，又否認被賣身傳聞。遼寧「00後」女子楊碩周一傳出赴去年底赴泰失聯，疑同樣被綁架到緬甸詐騙園區。

26歲的許好寧職業是醫美師，去年在網上認識名叫「洛洛」的女子，對方某天邀請她赴泰遊玩，還稱每日可獲取8,000至10,000元人民幣（約8,600至10,700港元）報酬。許好寧於是邀請好友林美玲同行，上月26日從上海出發，翌日凌晨抵達曼谷後坐上洛洛安排的車後失蹤。據指兩人上車後遭人用槍挾持，被迫交出手機和護照，之後關在苗瓦迪大象園區。對於網傳二人被賣身到園區內惡名昭彰的「紅樓」被迫從事性交易，許好寧及其家人均否認，又指由於正配合有關部門調查，希望大家理解其保持沉默。至於29歲的林美玲回國後未交代事件，僅其男友受訪指她是遭人持槍挾持上車。

至於另一名失蹤女子楊碩，據指於上月30日赴泰，一天後與家人失去聯絡。同學透露，她曾表示是到當地見朋友。她失蹤數天後曾與家人和朋友視像通話，只見其臉浮腫，精神狀態不佳，疑被人控制。朋友更發現她眼角和嘴角瘀青，疑遭毆打。楊碩祖母的眼睛因長時間哭泣幾近失明，楊母也因過度擔憂而病倒住院。據說楊碩被關的園區管理層全都是東北人，而她所坐過的車輛似乎也載過許好寧，其家人已報警。