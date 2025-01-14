日韓外長會晤　同意美日韓持續合作制朝

日本外相岩屋毅成為南韓戒嚴風波後首位訪韓的日本閣僚，周一（13日）在首爾與該國外長趙兌烈會談，確認兩國合作的重要性。鑑於對多邊合作持懷疑態度的美國候任總統特朗普即將上台，二人一致同意美日韓三國應緊密合作應對持續開發核與導彈的北韓。

趙兌烈和岩屋毅會談結束後舉行共同記者會，這是日本外相相隔近7年再以雙邊會談為目的訪韓，也是韓日外長近14年來首次共同會見記者。趙兌烈表示，他闡明韓方的對日外交政策基調將保持不變，岩屋毅重申日本政府重視日韓關係的一貫立場。雙方就努力保持和加強雙邊關係的動能達成共識，商定將在經濟、經濟安全、尖端科技、人員交流等多方面開闢新合作項目，也將為應對複合型危機積極合作。

趙兌烈表示，兩國對北韓發起核武和導彈挑釁、派兵援俄等朝俄非法軍事合作深表擔憂，敦促其立即停止相關行動。岩屋毅則認為，特朗普執政後美日韓合作的重要性將超乎以往，應對北韓問題、構建自由開放的印太都離不開美日韓合作。岩屋周二（14日）與代行總統職權的南韓副總理兼財長崔相穆會談，之後轉訪菲律賓和帛琉，周四（16日）返日。