菲批中國怪獸級海警船　駛入專屬經濟區威脅漁民

排水量達1.2萬噸、現役噸位最大的中國5901號海警船，本月初抵達有主權爭議的南海黃岩島海域，更被指駛入菲律賓專屬經濟區。菲方周二（14日）指摘中方此舉是恐嚇其漁民，並將非法存在正常化，強調不能接受。中國外交部發言人郭嘉昆同日反促菲方，應立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。

菲律賓國家安全委員會發言人馬來亞周二表示，中國5901號海警船進入菲律賓專屬經濟區，在三描禮士省對開約77海里海域出現，顯然是要恫嚇在該區域活動的菲律賓漁船。菲方對於中國部署「怪獸級」船隻並增強其攻擊性感到驚訝，要求該船立刻駛離。菲律賓海岸防衞隊則指，已派出兩艘最大型艦艇驅趕中國海警船。菲律賓國家海事委員會周一（13日）指出，除了中國5901號海警船，一架中國海軍的直升機也被部署在該地區，在菲律賓海岸防衞隊船隻上空盤旋，批評中方行動升級並具挑釁性。

郭嘉昆周二在記者會回應提問時表示，中國在南海的主權和相關權利具有充分的歷史和法理依據，符合國際法和國際實踐，中國海警依法在相關海域巡航執法，無可非議。中方再次正告菲方，停止一切破壞南海和平安寧、導致局勢複雜化的行動。