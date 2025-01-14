2025全球軍力排名美居首　中國追近俄羅斯

美國軍事網站Global Firepower周一（13日）發布2025年全球軍力排名，首五位依次是美國、俄羅斯、中國、印度、南韓，排名與去年相同。值得一提的是，今年中國與俄羅斯獲評定的指數結果相同。

Global Firepower評估145個國家或地區的60項指標排名，指標包括軍隊人數、軍事裝備、財政穩定、軍費預算、地理位置、可用資源、經濟實力、後勤效率等。評估指出，美國受益於深厚人力基礎、金融、材料數量和潛在工業產出，因此得以自2005年開始保持頭號強國地位。中國在軍事和發展大規模投資和強大工業能力不斷推進，並透過在亞洲、非洲和南美洲顯著立足，增強影響力。中國將在2027年完成軍事現代化目標，屆時水面戰艦和潛艇產量將超過美國。

完美的火力指數為0.0000，但實際上依現行公式無法達到，因此火力指數值愈小，該國常規作戰能力就愈強大，排名愈高。美國的指數為0.0744，俄羅斯0.0788，中國0.0788，印度0.1184，南韓0.1656，之後依次是英國、法國、日本、土耳其和意大利。