英前保安事務大臣訪台　陸批鼓動台獨

英國前保安事務國務大臣董勤達周日至周三（12至15日）首次訪問台灣，周一（13日）與台安全會議秘書長吳釗燮共進午宴。兩人討論區域安全情勢、深化台英關係、對抗威權主義擴張等議題，董勤達指台灣民主蓬勃、經貿科技發展令人驚艷。大陸駐英國使館發言人對董勤達訪台表示強烈譴責。

台灣官方新聞稿表示，吳釗燮感謝董勤達長期對台支持，並持續在英國國會為捍衞自由、民主、人權等普世價值奮戰。吳釗燮指出，面對大陸、俄羅斯等近年加大軍事協作，透過灰色地帶襲擾、認知戰、法律戰等手段遂行威權擴張，對全球民主陣營構成威脅，台灣除將持續強化自身韌性，也將堅定與英國等全球民主夥伴共同抵制。董勤達強調，新冠疫情帶來的啟示就是世界上任何地方出事，沒人能置身事外，面對威權國家將經貿「武器化」，以經濟脅迫、過剩產能對各國帶來威脅，全球民主國家有必要構建民主供應鏈，而台灣將在當中扮演關鍵角色。

中國駐英國使館發言人周一回應指，董勤達在擔任政府官員期間就處心積慮打壓在英華人群體，製造事端破壞中英關係，他赴台唯一目的就是鼓動「台獨」分裂活動，破壞兩岸和平穩定，給中英關係發展製造障礙。發言人強調，中方將採取一切必要手段堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，又敦促英政府切實遵守一個中國原則，慎重處理涉台問題，並教育約束英國議員恪守政府代表國家作出的外交承諾，停止做任何干涉中國內政的事。