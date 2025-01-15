赴泰旅遊遭拐至緬甸園區　21歲內地富家女獲救

內地演員王星從泰國被綁架到緬甸後獲救，陸續有在泰失聯的民眾在網上求助。其中，江蘇省無錫市富家千金吳佳琪本月初與閨密前往曼谷旅遊失聯，其後證實被拐到緬甸詐騙園區。其父親吳衞東於是親自前往當地營救女兒，最終周一（13日）傳出吳佳琪與女友人均已獲釋並安全回國。

本月5日，21歲的吳佳琪與相識不足一個的網友「娜娜」一同到泰國遊玩，出發前沒告知父母，翌日凌晨抵達曼谷後，才與母親分享自己的定位。當時其母叮囑她千萬別去緬甸，但同日下午3時她便告失蹤。吳衞東之後通知泰國警方女兒失蹤的消息，當地警方調查後發現她本月7日上午從酒店退房後上了一輛黑色車，其後失去蹤迹。直到本月10日，警方控制了接載吳佳琪的司機，得知她被帶到緬甸苗瓦迪，但不清楚具體是哪個園區。最後通過中泰多方努力和協調下，警方終於在王星被拐到的園區內找到吳佳琪及其友人，救出兩人。

吳衞東周二（14日）凌晨從泰國返回上海浦東機場，手拿鮮花激動不已。他錄製了影片，向國家、泰國政府和軍方、媒體以及曾幫助他們的人表達感謝。同時，他已向當曼谷當地警方撤案。