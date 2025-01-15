火舞表演者從緬甸詐騙園區獲救返台　曾遇受騙港人

台灣一名火舞表演者去年透過社交平台應徵海外表演工作，卻受騙到緬甸詐騙園區，被迫從事詐騙工作。在台泰警方聯手營救下，他周二（14日）從曼谷安全返台。他憶述，5天後被放出來時，園區又來了兩名香港人和一名馬來西亞人，都是被騙過來。據他觀察，這些詐騙公司的高層都是大陸人，九成做詐騙工作的人都是說中文，如大陸人、台灣人、香港人和馬來西亞人。

27歲男子謝岳鵬去年聖誕節搭飛機到泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區。他在曼谷機場受訪時表示，當時在社交平台看到工作機會，對方提供的表演內容、時間、場地甚至其他人的表演影片等都很到位，也接受他的報價，因此他就飛到曼谷，獲對方派人車來接。他在車內小睡醒來發現不妥，被送到泰緬邊境湄索，被迫交出手機並登上一輛載着軍人的車，再赴詐騙園區。

園區的人表明要謝岳鵬來做詐騙，主管更稱要3萬美元（約23.4萬港元）贖金才能放人，因為公司已支付巨款給中介。他在園區被上手銬，甚至拳打腳踢，恐嚇附近埋了很多地雷不要逃跑。他曾在辦公室時想辦法利用電腦發求救訊息，後來遭發現受罰，被脫掉上衣並鎖在單槓上站3小時。他表明，很願意幫忙反詐騙的宣導工作，希望不要有人再受騙上當。