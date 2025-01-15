烏無人機大舉打擊石油及軍事設施　俄射導彈回應

烏克蘭軍隊周二（14日）向俄羅斯發動大規模無人機攻擊，深入俄西南部多個地點，目標包括石油儲存基地及軍事生產設施，最遠打擊距離達1,100公里。俄國防部證實烏克蘭發射超過140架無人機，美國製造的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、英國提供的暴風影遠程巡航導彈，俄方必定回應。烏空軍周三（15日）再稱，俄羅斯從別爾哥羅德州等地向烏境內發射巡航導彈和彈道導彈。

俄羅斯邊境州份布良斯克、薩拉托夫和圖拉遭到無人機攻擊發生爆炸，俄聯邦航空局通報至少6個城市被迫關閉空域。薩拉托夫州州長布薩爾金證實，當地恩格斯空軍基地遭受大規模無人機攻擊，防空系統擊落大量無人機目標。俄羅斯國防部稱，擊落31架襲擊布良斯克無人機、6枚ATACMS導彈和6枚暴風影導彈。烏軍總參謀部證實打擊俄羅斯及鞑靼斯坦3個地區。俄國防部指摘，基輔政權在西方支持下採取有關行動，不會不受到回應。

烏克蘭空軍周二上午通報，俄軍發動近80架無人機攻擊烏克蘭多地，烏軍成功擊落60架，部分公寓大樓和汽車因無人機被擊落而受損，但無人傷亡。德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周二到訪基輔，與總統澤連斯基會面。皮斯托留斯表明將繼續積極支持烏克蘭，澤連斯基稱兩人討論了軍事援助、加強防空和彈藥供應等一系列議題。