美將把古巴剔出支恐國家名單　換政治犯獲釋

美國拜登政府周二（14日）宣布，將把古巴剔出支持恐怖主義國家名單，放寬對該國的限制政策是為了爭取該國政治犯獲釋。古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）同日表示，與梵蒂岡教廷討論後，決定將逐步釋放553名囚犯。

拜登政府宣布，將取消前特朗普政府在2021年將古巴列入支持恐怖主義國家名單的措施，從而放寬對這個已遭受嚴重經濟危機國家的制裁，但計劃仍要接受國會和再度上台的特朗普政府審查。拜登還將取消對與某些古巴實體進行金融交易的部分禁令。

美國官員指出，作為交換，美方希望古巴基於人道主義釋放大量因在2021年7月抗議政府而被捕的人。官員強調，美方行動是單方面釋出善意，預計古巴政府將在下周一（20日）拜登離任前釋放部分囚犯，但拒絕透露古巴將根據協議釋放的囚犯人數，只稱相信古巴政府會迅速採取行動。

中國外交部發言人郭嘉昆周三（15日）稱，美國將古巴列入所謂支恐名單毫無根據，是對古巴主權和尊嚴的粗暴干涉和踐踏，遭到包括中國在內的國際社會絕大多數成員強烈譴責和一致反對。中方再次敦促美方盡早全面取消對古巴的封鎖制裁，停止給古巴經濟社會發展制造障礙。