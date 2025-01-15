加州山火局部受控　大風恐怕加劇火勢

美國加州洛杉磯山火持續燃燒，截至周三（15日）造成至少25人死亡，主要災區帕利塞茲和伊頓火勢只有局部受控，火場面積仍高達150平方公里。立即撤離令生效對象減少至8.8萬人，8.4萬人被要求準備好隨時疏散。警方累計在強制撤離區域拘捕39人。當地午夜再迎來新一股大風，可能再度加劇火勢。

消防部門公布，帕利塞茲大火造成5,000幢建築物損毀，9人喪生，截至周二（14日）深夜有18%火場受控。伊頓大火導致7,000幢建築物損毀，16人喪生，35%火場受控。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）稱，警方繼續在伊頓火場拘捕犯罪人士，主要涉嫌入室盜竊、搶劫或違反宵禁令，亦有人因藏毒、非法持槍，以及非法操控無人機而被捕。

富商馬斯克宣布，原定準備交付加州車主的Tesla Cybertruck將改為派往山火災區，充當移動信號發射站為當地提供免費網絡服務。另外，因應山火而取消卸任前外訪的副總統賀錦麗，周三致電新加坡總理黃循財、國務資政李顯龍，各人談及洛杉磯山火情況，黃循財、李顯龍向災民及受影響社區表達慰問。