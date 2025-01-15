東京滅絕媒體博物館　助回味當年時光

科技發展日新月異，上世紀流行過的「Betacam」攝錄機和錄影帶、復古相機如今泯然眾矣。在當年盛產媒體器材的日本，有愛好者在東京鬧市一角開設「滅絕媒體博物館」，展示舊式攝影機等一系列多媒體設備，更鼓勵訪客用手觸摸展品。策展人周二（13日）表示，希望參觀者可以通過感官完整體驗逐漸消亡的歷史。

博物館位於東京千代田區大手町，踏入博物館就能見到3個房間，木架上擺放不同多媒體器材，從打字機和舊式電腦、到相機、底片和磁碟應有盡有，當中最古老展品是1916年日本製的「Lily」摺疊機械相機。參觀者形容，看到作品感覺就像時光倒流般，想起當年開心使用它們的情境，至於無緣經歷這些物件的新一代，博物館就更顯吸引。博物館定期接受公眾捐贈展品，有捐贈者上周六（11日）帶來收藏多年的小手錶和錄音帶，並稱如果把這些小玩意放在家裏，久至久之可能會被丟棄，倒不如與人分享。

副館長大內明日香介紹，博物館創館理念是除了紙張和石頭之外，所有媒體設備最終都會消亡。她補充，大多數獲捐贈物品都會公開展示，讓訪客親手觸摸，希望參觀者能用五官體驗，獲得氣味等對展品的完整感受，而不只是隔着玻璃看展品。