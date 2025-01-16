拜登發表告別演說　籲警惕富人寡頭政治

美國總統拜登將於當地下周一（20日）卸任，他於周三（15日）晚在白宮橢圓形辦公室發表歷時18分鐘的告別演說，細數任內成就，包括領導國家挺過新冠疫情、支持本土製造業等，同時警告美國出現又少數富人組成的寡頭政治。

拜登開首便提到以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯當日達成停火協議，強調是由他的團隊發展及談判而來，之後由新政府落實。他列舉4年任期的各項立法成就，包括投資基礎建設、製造業及退伍軍人的健康福祉等，同時坦承未來幾年內或許仍無法因為這些政績獲得讚許，但認為時間會明證。

拜登期間多次暗批候任總統特朗普，他呼籲修憲從而明確規範沒有總統能因任內犯下的罪行獲得豁免權，總統權力不是無限制、絕對的，也不應該是。他祝願特朗普新政府成功，承諾會和平移交權力。不過，他擔憂美國少數富人權力集中的危險，一個擁有極大財富、權力及影響力的寡頭政治正在美國成形，真實威脅到整個民主、基本權利及自由，以及每個人獲得成功的公平機會，他警告別濫用權力。他還擔心科技產業綜合體可能崛起，為美國帶來真正的危險，美國人被排山倒海的假資訊淹沒，導致權力濫用，新聞自由亦正在崩潰。

在演說尾聲，拜登感謝副總統賀錦麗，讚揚她是歷史性的副總統，她與其夫任德龍「像我的家人」，「家人對我來說就是一切」。

較早前，拜登發表告別公開信，寫道：「能為這個國家服務超過50年，是我畢生榮幸。」