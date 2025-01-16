南海海槽30年內8至9級地震機率　增至約80%

日本政府地震調查委員會周三（15日）公布日本境內地震發生機率的最新評估，指出南海海槽今後30年內發生黎克特制8至9級地震的機率從70%至80%，提高至約80%。

委員會評估日本周邊的海底、全國活斷層發生地震的機率，結果每年公布。最新評估顯示，南海海槽在30年內發生規模8至9級巨大地震的機率由原先推斷的70%至80%，提升至75%至82%。

日本於2013年開始估算30年內南海海槽發生巨大地震機率，當年是60%至70%，2014年提高至70%，2018年升到70%至80%。委員會委員長平田直指出，南海海槽地震可能100年發生一次，每經過一年，發生機率提升約1%，並非機率驟升，但隨時都可能發生，盼大家做好防震對策。此外，日本海溝、千島海溝等發生地震的機率也上升。至於活斷層發生的機率，位於新潟縣的長岡平野西緣斷層帶到去年為止是2%以下的「偏高」，今次評估是3%以下的「高」。對於去年元旦發生強震的能登半島，平田直稱當前地震活動仍頻繁，可能有時會發生大的地震或地震活絡化，希望能登半島重建時要考慮抗震措施。