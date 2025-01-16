拜登擬不即時禁用TikTok　特朗普上台後或暫緩禁令

中國短片分享平台抖音海外版TikTok美國業務被要求下周日（19日）前脫離母公司字節跳動，否則將在美國各平台下架。美媒周三（15日）引述知情人士指，美國候任總統特朗普考慮在上任後簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法令暫緩60至90天執行。同日，拜登政府官員指美國人不應預期TikTok在下周日便突然禁用，官員正研究如何執行法令。

美媒指出，如果拜登政府不會在下周日即時禁用TikTok，意味將由下周一（20日）就職總統的特朗普處理。對於特朗普可能暫緩法令，報道沒說明他的法律依據何在，其交接團隊暫未回應消息。他曾表示，應該待他上任後，有時間就此問題尋求政治解決方案。白宮官員周三另向英媒表示，如最高法院沒採取行動，總統拜登不打算在任內最後數天擋下禁令，字節跳動如沒從TikTok撤資的可靠計劃，他在法律上沒法介入。民主黨參議員馬基同日尋求全體同意，將撤資期限延遲270天，但遭共和黨參議員科頓阻撓。

周四（16日）有消息稱，抖音現已開放國際註冊，可在抖音刷到大量IP屬地顯示為美國、英國、俄羅斯、泰國等地的用戶影片。內媒其後從知情人士處獲悉，抖音有海外用戶和放開註冊沒有關係，該平台目前並沒放開海外註冊。