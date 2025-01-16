以巴歷最後96小時激烈談判　特朗普中東特使建功

以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周三（15日）達成停火協議，美國官員透露過去96小時談判非常激烈，各方到周三凌晨仍在談判，並歸功於美國候任總統特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的加入。

華府高官表示，美國總統拜登去年5月提出停火協議框架後，各方在夏季進行密集式談判，但同年8月底以軍在拉法發現美以雙重國藉人質（Hersh Goldberg-Polin）和另外5名人質的遺體，令談判中斷。後來，以色列和黎巴嫩真主黨同年11月達成停火協議，以巴恢復談判。惟哈馬斯拒絕交代確實人質數量和首階段停火會釋放的人質身份，一度成為談判主要障礙，經施壓後，哈馬斯上月底同意提交人質名單，推進協議最後談判階段。

本月5日，拜登的中東特使麥格克（Brett McGurk）達抵中東進行「非常複雜的斡旋」，威特科夫亦加入，主要談判問題包括停火條件、釋放人質次序、以色列釋放在囚巴人數量、運入加薩的人道援助。此階段談判「非常激烈」，威特科夫曾到以色列會晤該國總理內塔尼亞胡，並施壓對方接受協議。在周三度晨3時，麥格克、埃及和卡塔爾代表仍在談判地點的2樓磋商，哈馬斯代表則在下一層。

知情人士指，特朗普多次警告如果哈馬斯不在他本月20日上任前釋放人質，中東會有地獄代價，這是以巴達成協議的一大推力。威特科夫與拜登政府富有成效的合作協助敲定了部分協議安排，最終達成共識。