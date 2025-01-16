美將算能科技等25華企列黑名單　管制生物技術設備出口

美國周三（15日）宣布，新增25間中國企業與2間新加坡公司列入貿易限制清單，包括被指將台積電晶片供應給華為的中國晶片商算能科技。美國商務部同日宣布，基於與人工智能和數據科學有關的國家安全關切，將對某些生物技術設備實施新的出口管制。

被列入黑名單的除了算能科技，還有中國人工智能公司智譜AI及與它們有關的公司。這些公司未經美國政府許可，沒法獲取美國產品或技術，申請許可通常也會被拒絕。美國公布對先進半導體的進一步出口管制，提高了對企業的盡職調查要求，以便防止在現有的限制情況下，半導體技術仍被轉移到中國。智譜AI周四（16日）回應時批評，美國政府的決定缺乏事實依據，又指該公司已掌握大型語言模型的核心技術，被列入實體清單對公司營運不會有實質影響。

美國商務部另將對某些生物技術設備實施新的出口管制，實際上限制在沒有美國許可證的情況下，向中國等國家輸出技術，適用於參數流式細胞儀和某些質譜儀設備。該部門警告，中國可能使用生物技術設備的技術增強其軍事能力，並透過使用人工智能幫助設計新武器，相關技術有很多應用，包括用於人類表現增強、腦機介面、仿生合成材料，甚至生物武器。