傳內地逾30員工赴泰遭賣豬仔　青年困詐騙園區精神失常

自演員王星在泰國被綁架到緬甸詐騙園區事件後，各地紛紛傳出中國人赴泰失蹤被拐的消息。周三（15日） 網傳上海一間健身會所30名員工上周前往泰國參加團活動時被「賣豬仔」，多人發求救信。河南一名青年因高薪誘惑，被騙到緬甸詐騙園區，一年半內被轉賣4次，期間屢遭毒打，最後家人貸款20萬元人民幣（約21.4萬港元）支付詐騙團夥才放人，惟青年回家後精神異常。

周三有博主爆料稱，位於上海番禺路某健身會所分店早前剛倒閉，區域經理其後表示會換地址繼續經營，並安排分店店長加上員工30多人到泰國「團建」，惟多名員工其後疑在微信聊天群求救，自稱被賣豬仔到緬甸，困在苗瓦迪的阿波羅園區。據指事發至今已一周，官方暫未證實消息，爆料者呼籲失蹤者家人和相關部門出面確認。

內媒早前報道河南17歲男子小龍為幫補家計，聽信他人介紹「輕鬆月入過萬的工作」，瞞着家人出國，結果被賣到詐騙園區。後來他致電家人求救，指每天工作16小時，工作是和「客戶」打字聊天，如騙不到人就要被體罰。小龍父親發現兒子精神異常，與兒子的「公司老闆」協商後同意交錢放人。據報小龍上月回到家鄉，惟獲釋後沒有自主意識，對外界感知非常遲鈍，渾身肌肉緊繃、行動僵硬、害怕觸碰，甚至不時有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為，父母要重新教他行路、吃飯。

電訊詐騙分子會從市場或非法渠道購買大量已實名認證的電話卡，利用GOIP設備隱藏身份進行詐騙，令警方難以追蹤。內地官媒前總編輯胡錫進日前發文質疑，內地買電話卡都要實名，電騙用的電話卡卻能流到國外。有媒體曾報道電訊營運商有「內鬼」導致管控失靈，外界也認為電騙如此猖獗，和內地電訊營運商放任不管有直接關係。胡錫進指出，內地三大電訊營運商應公開回應公眾的質疑。