以巴簽署停火及釋放人質協議 料延至下周一生效

以色列總理內塔尼亞胡周四（16日）指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯出爾反爾，宣布押後安全內閣表決停火及釋放人質協議。阿拉伯官員周五（17日）透露，以色列和哈馬斯的談判代表已在卡塔爾首都多哈簽署停火及釋放人質協議。以色列官員則指，協議可能押後一天到下周一（20日）才生效。

該名阿拉伯官員表示，周三宣布達成協議後，談判團隊持續會面敲定實施細節，以色列和哈馬斯的主要分歧在於以色列將釋放的在囚巴人身份，經中間人斡旋後問題獲解決，雙方代表於是簽署協議。

以色列官員指，安全內閣周五將開會表決協議，獲通過後再交由全體內閣表決，但全體內閣會議安排在周六（18日）舉行，協議通過後政府才會公布獲釋在囚巴人名單，公眾可在48小時內就名單向最高法院提出異議。這意味協議未必能在原定的當地下周日（19日）下午12時15分生效，最快需延至下周一、即美國候任總統特朗普就職當日。

此前，美國國務卿布林肯周四表示，相信以色列和哈馬斯達成的停火和釋放人質協議將於下周日如期開始。特朗普亦再次施壓，警告以色列和哈馬斯最好在他下周一就職前敲定協議。