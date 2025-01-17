科學家重新編程生物系統　將脂肪塊轉化為香水

華萊士相信他的方法有潛力成為氣候危機的變革性解決方案。

不可降解的生活垃圾和廚房食用油等廢棄物排入下水道後，會形成散發惡臭的脂肪塊，堵塞下水道，如英國倫敦2019年曾發現一個有史以來最重的400噸重脂肪塊，至2021年5月才徹底清走。英媒周三（15日）報道，英國愛丁堡大學研究人員如今找到一種方法，可將這些來自下水道的噩夢轉化為具松針氣味的香水原料。

科學家利用生物工程學技術，從植物中提取脫氧核糖核酸（DNA）插入細菌中，重新編程其生物系統，遺傳密碼使這些經過特殊改造的細菌能以下水道垃圾為食，並產生化學物質蒎烯，從而為下水道污水增添香氣。蒎烯通常存在於松針中，在化妝品行業非常有價值，被廣泛用於香水、沐浴露等各種產品。

愛丁堡大學教授華萊士（Stephen Wallace）表示，脂肪塊目前是英國下水道系統面臨的一個巨大問題，通常清除後會被焚燒或送往垃圾堆填區，但其實脂肪塊也由脂肪製成，而細菌喜歡脂肪，所以研究團隊想到利用重新基因編程的細菌吃掉脂肪，轉化為有用物。

華萊士的實驗室團隊正與英國行業夥伴合作，驗證上述方法是否具商業可行性。華萊士相信，這項技術未來或可用於污水處理，在脂肪塊形成前防患未然，有潛力成為氣候危機的變革性解決方案，為子孫後代創造一個更永續未來。