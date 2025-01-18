日本向美增購16枚遠程導彈　總值3900萬美元

美國國防部國防安全合作局周三（15日）表示，國務院批准日本增購16枚AGM158B增程型聯合防區外空對地導彈（JASSM-ER）及相關設備，總值3,900萬美元（約3.04億港元）。

軍售案進入知會美國國會程序，國防安全合作局已提交認證文件，承包商為洛歇馬丁公司。除了導彈外，美國還向日本出售訓練彈藥、反干擾全球定位系統接收器、整合和測試支援及設備、人員訓練、技術和後勤支援服務等。JASSM-ER重2,600磅，射程接近1,000公里，日本於前年購買50枚。日本航空自衞隊F35A隱形戰機、68架升級F15J戰機，均可掛載JASSM-ER，強化遠程打擊能力針對中國及北韓。

此外，中國人民解放軍東部戰區代表團周五（17日）結束訪日，期間參觀自衞隊中央醫院（東京都世田谷區）和海上自衞隊舞鶴基地（京都府舞鶴市），與防衞省和自衞隊幹部交流。日本防衞大臣中谷元指，日方表達對中國加強軍事活動的嚴重關切，雙方再次確認防務部門間反覆坦率討論和溝通的重要。