「炒魷」成為金句　特朗普從政做總統

特朗普勝出2024年總統選舉，再次入主白宮。他過去近10年來在政治上引起無數爭議，種種驚人的決策，也許可以從特朗普前半生的從商經歷窺見一斑。

特朗普於1946年6月14日在紐約市皇后區的高級社區出生，他有4名兄弟姊妹，母親是蘇格蘭移民，父親是德國移民之子。其父早年經營房地產致富，特朗普成年後繼承父親事業。他的兄長弗蘭德（Fred Trump）成為航空公司的機師，但在中年時死於酗酒，令特朗普往後抗拒飲酒。

據其父回憶，特朗普小時候有行為障礙，十分粗暴，他13歲時被父母送入紐約軍事學院，希望向他灌輸紀律意識。特朗普指自己很享受軍校操練和生活方式，他之後入讀紐約福德姆大學，再轉學到賓夕凡尼亞大學，並於1968年取得經濟學學士學位。1960年代末的越戰期間，特朗普以就學為由免服兵役，後來獲醫生診斷出骨刺，令他毫無從軍經驗。

特朗普就讀大學時就開始投資費城房地產，大學畢業後全職加入父親的公司，1970年代協助父親擴展業務至維珍尼亞州、俄亥俄州、內華達州和加利福尼亞州等地。特朗普繼承父親的公司後，首單大生意是接手紐約市一間破產酒店的開發業務。縱使手頭無足夠資金，特朗普利用他與酒店業的私人關係，以及父親的政治影響力，獲得紐約市政府長達40年的稅務減免，最終成功達成交易。

獨特的生意頭腦也令特朗普瀕臨破產。儘管已坐擁特朗普國際酒店、特朗普大樓等重要資產，他1990年借入巨款興建他稱為「世界第8大奇迹」的賭場，卻錄得嚴重虧損，最終旗下兩間公司難逃申請破產保護的命運。特朗普利用破產保護東山再起，一度成功償還債務，但在2009年和2014年再有名下公司要申請破產。截至他2015年宣布競選美國總統時，特朗普的賭博業務已完全停止營運。

在房地產和博彩事業失敗之際，特朗普轉而在美國和海外從事其他業務，出版多本商業建議書籍，包括自傳《交易的藝術》，又把自己的品牌授權予高爾夫球場、酒店度假村、牛排、伏特加以至樽裝水。在2004年至2015年，特朗普出演電視真人騷《飛黃騰達》，以主持人身份挑選參賽者作為他的事業接班人，並留下一句句經典對白，名言「炒你魷魚！」（You’re fired!）令他聲名大噪。