【東方日報世界視線】特朗普倡導議和　要以勝利者自居

以色列與哈馬斯在卡塔爾首都多哈簽署加薩停火協議，以色列安全內閣17日通過協議，為最快於19日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路，這項協議其後亦獲得以色列全體內閣會議通過。不過，協議是否真能執行到底，變數還非常多，有分析認為，首階段釋放部分人質及巴勒斯坦囚犯後，以色列就有可能會反悔，就算執行至所有人質獲釋，也有可能會吞併加薩及西岸地區，而20日上台的特朗普，其態度將有很大的影響力。

這項停火協議與去年5月拜登推出的極為相近，當時哈馬斯、黎巴嫩真主黨及伊朗的反應都非常正面，只是內塔尼亞胡政府反對，主要原因是它已計劃全面打擊真主黨；其後更趁土耳其支持的沙姆解放組織推翻敍利亞阿薩德政權，立即攻佔戈蘭高地，同時寄望與拜登政府合力襲擊伊朗核設施。

不過，如今面對俄羅斯與伊朗簽署全面戰略夥伴關係條約，內塔尼亞胡政府擔心攻伊會引發更大衝突，特別是俄羅斯會支援伊朗加強空防，伊朗亦會對以國的襲擊作全面報復，因此將攻伊計劃延後至特朗普上台再作打算。

美國及伊朗政府均有消息傳出，多哈的協商其實早在特朗普去年勝選後就展開，伊朗亦擱置了大規模襲擊以色列，報復以國在德黑蘭暗殺哈馬斯領袖哈尼亞，以及炸死真主黨領袖納斯魯拉，以免議和節外生枝。事實上，和議能夠達成，亦因以國政府內部已有重要力量認為，以軍自去年4月至今對付哈馬斯和真主黨均沒有成果，更無法消滅它們，再堅持圍殲的話，軍事代價非常大，反而應該鞏固佔領戈蘭高地的重大成果。

特朗普曾威脅哈馬斯，若在他上任前，被關押在加薩的以色列人質還沒有獲釋，中東地區將付出極大代價，如今特氏正可吹噓是他的威脅成功帶來和議。

儘管不少軍政專家認為特朗普的想法難以猜度，但有一點是不會錯的，就是為了維持美國的全球霸權，必定全力對付中國這個唯一的挑戰者。因此，特氏及其團隊的最重要考慮，是如何妥善處理俄烏及以哈戰爭這兩個爛攤子，是延續戰爭還是停火議和，才能最有效遏制中國？延續戰爭會消耗美國國力，更有可能助長中國經貿及軍工發展；至於停火議和，會否給人出賣盟友及投降主義的形象？能達致停火議和又能顯示出勝利者的姿態，才最符合特朗普的作風！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻