韓國瑜祝賀團抵美　將未能現場參加特朗普就職禮

美國候任總統特朗普當地時間周一（20日）的就職禮，因應天氣寒冷危險將改在國會山莊室內舉行。台灣外事部門上周六（18日）表示，室內典禮現場僅容納少數人與會，台灣祝賀團與諸多國際賓客都無法現場觀禮，但在與美方積極協調下，祝賀團其他行程都仍將按計劃進行。台立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委團將拜會美國參眾兩院議員和行政官員，也會拜訪華盛頓兩大智庫。

台灣外事部門表示，包括台方祝賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因臨時且大幅縮減規模，無法現場觀禮，至於台方祝賀團將用何種方式參與典禮，仍待美方通知。韓國瑜上周六在桃園機場出發前表示，針對能否參加特朗普就職禮恐生變數，但強調仍秉持熱情信念前往，會努力達成任務。國民黨國際事務部主任黃介正受訪指，美國國會山莊本就有安排茶會，參眾議員都會出席，台灣誠意也夠，台美國會議員聯誼會的共同主席柯志恩和王定宇都出席，相信雙方會對等地熱情接待。

韓國瑜一行人於當地時間上周六下午從桃園機場搭飛機，周日（19日）早上抵達紐約，獲大批台僑到場迎接，高呼「韓院長加油」。當晚僑界已安排宴請祝賀團，料約400人參加。祝賀團周一上午起參加特朗普就職禮，當晚前往美國退伍軍團協會拜會，周二（21日）前往美國國會拜會參眾議員，晚上再參與由台駐美代表處在雙橡園所設的宴席；周三（22日）拜訪華盛頓兩個智庫和行政官員，但未向參訪立委透露官員層級，同日將和美國華文媒體餐敍，晚上返回紐約後，周四（23日）凌晨再搭機返台。