泰邊境地區加強護照檢查　設中泰英文防騙警示牌

內地男演員王星在泰國遭綁架到緬甸詐騙園區事件後，中泰加強打擊相關販運人口犯罪集團。泰國軍方上周五（17日）派遣特別任務組在泰緬邊境主要通道及邊境檢查站，設置中、泰、英3種語言的警示牌，提醒人們在前往邊境地區時警惕電訊詐騙陷阱，並加強對外國人的護照檢查。

據報道，泰國北部達府湄索縣特殊任務部隊指揮官納塔空下令增派兵力，在縣內邊界路段設立全天候24小時檢查站，聯合軍警、行政部門、村長及村民，共同開展邊境地區非法活動的防控工作。泰國警方又在12個關鍵地點豎起海報標示牌，包括4個安全檢查站和8個泰緬邊境通道，提醒當地民眾及外國遊客警惕詐騙風險，防範非法越境、電詐和人口販賣活動。

當局還部署軍隊，封鎖緬甸一側中國人進入和離開灰色地帶的路線，平常謀生的泰國公民除外。泰國軍方在泰緬邊境敏感區域的進出通道設置關卡，加強對外國人的護照檢查，阻止無正當理由的人出入。納塔空透露，近期緬甸克倫少數民族領導人與在緬投資的華企會談，呼籲避免從事非法活動，如網絡犯罪、詐騙和人口販賣等，雖然無法停止業務，但可引導其轉變為合法的商業行為。