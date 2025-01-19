梅拉妮亞做模特兒移民 再當第一夫人

梅拉妮亞過去數年表現較為低調。

1970年4月26日： 在南斯拉夫出生（今斯洛文尼亞新梅斯托）

1986年： 進軍模特兒行業

1992年： 在雜誌舉辦年度造型比賽獲得亞軍

1994年： 移居法國巴黎

1996年： 移居美國紐約

1997年： 為法國男性雜誌擔任裸體模特兒

1998年： 與特朗普相識

1999年： 成為特朗普模特兒管理公司模特兒

2000年： 為美國雜誌的英國版本拍攝裸照

2001年： 獲得美國「綠卡」

2005年1月： 與特朗普結婚

2006年3月： 誕下兒子巴倫（Barron Trump）

2006年7月： 成為美國公民

2016年7月： 在共和黨全國代表大會發表演講

2017年1月： 成為第一夫人

2017年3月： 首次主持白宮活動

2017年6月： 與巴倫搬入白宮

2018年4月： 確診腎臟良性疾病

2018年5月： 發起第一夫人官方倡議「成為最佳」（Be Best）運動

2018年10月： 首次單獨出國訪問

2021年1月： 隨同特朗普首個任期結束離開白宮

2024年7月： 現身共和黨全國代表大會，為特朗普公開站台

2025年1月： 再度成為第一夫人