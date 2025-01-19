被暗示當妓女興訟　梅拉妮亞爭議不斷

美國當選總統特朗普妻子梅拉妮亞再做第一夫人，其性格低調，甚少公開發言，加上過去曾任模特兒，似乎對政治不感興趣。即使她刻意躲避聚光燈，依然成為外界焦點，更被揭以往醜聞。

在認識特朗普前，梅拉妮亞曾拍攝大量性感照片。2016年，特朗普初次競選總統時，傳媒報道梅拉妮亞曾為法國男性雜誌擔任裸體模特兒經歷。另有報道質疑，梅拉妮亞作為移民，獲得美國法律批准從事模特兒活動7周前，已從10場模特兒演出中獲得報酬，涉嫌違反移民法。

最令梅拉妮亞感到憤怒的是，一間英國傳媒及一名美國博主暗示她1990年代擔任性工作者，聲稱提供服務「不僅僅是模特兒」，甚至推斷特朗普可能是嫖客。梅拉妮亞事後提起訴訟，索賠1.5億美元（約11.7億港元），事件最終以傳媒及博主撤稿並給予部分賠償收場。

作為第一夫人，梅拉妮亞需完成應有角色，例如參與慈善活動等。她2018年6月21日曾前往德州一間非法移民兒童收容中心，卻穿上一件印有「我真的不在乎」字樣外套，難怪受到大量批評。她批評傳媒「癡迷」其服裝，希望外界關注所做事情及舉措，而非衣服。