家人缺席特朗普造勢　唐納德展現忠誠

特朗普2024年競逐美國總統職位期間，許多家人缺席其造勢活動，直至勝選一刻才集體現身。英國傳媒引述知情人士認為，特朗普長子唐納德等人忠誠將獲得回報。

●唐納德（特朗普長子）

隨着妹妹伊萬卡及妹夫庫斯納退出特朗普核心圈子，唐納德成為涉足政治最多的家族成員。過往報道指出，特朗普質疑唐納德政治智慧不足，不過唐納德在2024年總統選舉展現掌握基層社會及共和黨情況識見，以及支持萬斯成為副總統候選人，令父親在許多政治事務上優先考慮其意見。

●伊萬卡（特朗普長女）

伊萬卡過往曾扮演重要角色，包括出任總統顧問。特朗普在2020年總統選舉失利後，她公開表明不認為選舉存在舞弊，與父親立場相悖。2022年11月，她宣布退出政治前線，優先處理家庭及商業利益。在特朗普宣布勝選當晚，她罕見身穿一襲藍色長裙現身，不過藍色正是民主黨代表顏色，難免引人聯想。

●庫斯納（特朗普女婿）

庫斯納在特朗普首個任期出任白宮高級顧問，主理中東問題。當特朗普2020年連任失敗後，他利用人脈創立私募基金，獲沙特阿拉伯富商注資。儘管他表明無興趣回到政治前線，特朗普過渡團隊人士透露，競選期間一直獲其幫助。

●埃里克（特朗普次子）

埃里克在剛過去總統選舉經常為父親站台，形象比起伊萬卡及庫斯納更為「貼地」。他曾在造勢集會鼓動支持者情緒，例如在父親遭遇暗殺未遂事件後炮轟對手試圖謀殺。其妻子勞拉2024年曾任共和黨全國委員會聯合主席，與黨內有密切聯繫。

●巴倫（特朗普幼子）

年僅18歲的巴倫在總統選舉爆紅，目前仍是紐約大學一年級學生，比起兄長及姊姊更能融入青年文化。報道指，巴倫曾建議父親現身高知名度播客節目，成功爭取曝光及支持，同時也是特朗普加密貨幣業務幕後推手。

●卡伊（唐納德女兒、特朗普長孫女）

17歲的卡伊（Kai Trump）在總統選舉期間成為社交媒體明星，部分原因是她2024年7月在共和黨全國大會上發表讚美爺爺特朗普演說，以及其高超高爾夫球球技。儘管她備受矚目，預計需完成學業後，方有機會獲特朗普給予工作。