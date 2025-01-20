【東方日報世界視線】伊朗緊靠中俄　對抗美以威脅

俄羅斯總統普京上周五與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚，在克里姆林宮舉行會談。俄羅斯和伊朗簽署了為期20年的全面戰略夥伴關係條約，使兩國在軍政及經貿方面，可以有更大的合作發展空間。雖然條約沒有類似俄羅斯與北韓去年簽訂的協議，包含共同防禦條款，但仍然顯示兩國在軍事及國家安全方面會加強合作，足以使特朗普對以色列內塔尼亞胡政府可能推動襲擊伊朗核設施，會有所顧忌。

不少軍政分析家認為，由於伊朗及俄羅斯去年底沒有支持敍利亞阿薩德政權，使其倒台，因此失去了巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯及黎巴嫩真主黨的信任。目前伊朗除了無力擔當巴勒斯坦及真主黨的老大哥，自身處境也岌岌可危，大有可能面對以色列慫恿特朗普政府合力襲擊其核設施。

不過，以特朗普的利益計算，華府面對伊朗、俄羅斯、中國，一個比一個更難纏的挑戰者，雖然他可選擇由弱至強逐個擊破，但這要依賴以色列可承擔做代理人打擊伊朗的角色，以及事後可承受伊朗的全面打擊報復而不崩潰，否則特朗普就會背上犧牲代理人的罵名。

而要在俄烏戰爭中擊敗俄羅斯，就更加不可能，特別是歐盟的政治、經濟已經亂作一團，無力擔當美國戰爭代理人的角色。因此，特朗普更聰明的做法，是停止對付伊朗及俄羅斯，只須做到令這兩個國家不支持中國，遏制中國才有勝算。

其實，如今正是特朗普處理好美伊敵對關係的最佳時機，因為佩澤希齊揚是美伊自1979年交惡以來，最溫和以及最願意與美國妥協的伊朗總統；也由於多年來伊朗經濟不景氣，使民眾更傾向支持他與西方妥協，擺脫制裁。

從戰略及利益衝突方面看，其實伊朗挑戰不大，反而俄羅斯是美國的軍事對手，中國在經濟和軍事方面都是美國的挑戰者。有分析家就指出，美伊的對立只是歷史上意識形態的意氣之爭，是華府無法承受它栽培的伊朗巴列維政權倒台，變成意識形態上反美的回教原教旨政權，然而伊朗在軍事及經濟上根本不是美國對手。不過，美國連阿富汗都無法征服，又如何能入侵伊朗？

華府愈是利用以色列打擊伊朗，伊朗便愈會投靠俄羅斯及中國，它在上海合作組織及金磚體系已經佔有席位，而在軍事上仍然是以色列的剋星。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻