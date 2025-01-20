拜登指中東已發生根本變化　籲特朗普助履行停火協議

美國總統拜登對以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩停火表示歡迎，強調這個地區已經發生根本性的變化。他又呼籲特朗普政府繼續支持美國在中東地區的夥伴，以威懾作為後盾，透過外交途徑處理中東事務。

即將卸任的拜登於停火生效數小時後表示，歷經諸多痛苦、毀滅和死亡，加薩槍聲終沉寂下來。拜登強調，以軍的軍事行動極為成功，使黎巴嫩真主黨棄哈馬斯而去，才讓黎巴嫩得以任命支持主權獨立的新總統和新總理。拜登又表示，哈馬斯最高領導人已遭擊斃，在美國支持之下，哈馬斯在中東的後援者已遭到以色列嚴重削弱、支持哈馬斯最有力的真主黨在戰場上遭到顯著削弱，領導體系已被摧毀。

加薩戰爭造成為數眾多人命損失，美國民眾對拜登政府支持以色列的做法深感不滿，去年總統大選期間出現要求拜登牽制以色列的呼聲。拜登承認特朗普及幕僚將在這項議題上扮演重要角色：「幫助他們履行這項協議的責任現在落在下一屆政府身上。我很高興在最後幾天達成一致，這既是必要的、有效的，也是前所未見的。」