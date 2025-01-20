總統就職日今將登場　特朗普當地中午宣誓再度掌權

美國第60屆總統就職典禮將於當地周一（20日）登場，根據憲法規定，美國總統的權力交接需在1月20日中午12時（香港時間周二凌晨1時）準時完成，宣誓儀式將在國會大樓圓形大廳內舉行，由首席大法官羅伯茨（John Roberts）監誓，特朗普宣讀總統誓詞正式就職，成為第47任總統。宣誓後，特朗普會發表就職演說，闡述未來4年的執政願景和目標。以下是典禮日的完整流程：

●清晨

典禮日從聖約翰教堂的晨禱開始，儀式結束後特朗普與夫人梅拉妮亞前往白宮，與玩任總統拜登和第一夫人吉爾茶敘。按照傳統，拜登夫婦之後會陪同特朗普夫婦前往國會，這象徵總統權力的和平交接。

●宣誓儀式

由於華盛頓當天天氣嚴寒，特朗普早前命令把就職禮從國會山莊西側草坪移師到室內舉行，他與副手萬斯將分別宣誓就任正、副總統。以下是宣誓儀式流程：

○音樂前奏：內布拉斯加大學林肯分校合唱團共同演出

○序曲：美國海軍陸戰隊軍樂隊演奏

○開場宣布：由明尼蘇達州民主黨參議員克洛布赫爾主持

○祈禱詞

○由歌劇歌手Christopher D. Macchio演唱《哦，美國！ 》

○副總統宣誓：由美國最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）主持

○由美國女歌手Carrie Underwood、武裝部隊合唱團和美國海軍學院合唱團共同演出《美麗的美國》。

○總統宣誓：由美國最高法院首席大法官羅伯茨主持

○美國海軍學院合唱團演唱《共和國戰歌》

○特朗普發表就職演說

○祝禱

○Christopher D. Macchio演唱《星條旗永不落》

●卸任總統告別儀式

國會為拜登和副總統賀錦麗舉辦正式告別儀式，送他們離開國會。

●總統簽署儀式

特朗普在國會議員和幕僚陪同下到國會參議院會議廳旁的總統簽署室完成一系列提名文件、備忘錄、公告和行政命令的簽署。

●就職午宴

特朗普、萬斯和受邀嘉賓在國會雕像廳出席由國會就職典禮聯合委員會主辦的慶祝午餐。

●檢閱軍隊

特朗普和萬斯前往國會山莊東正門台階檢閱軍隊。

●總統遊行

因嚴寒天氣，傳統上的賓夕凡尼亞大道總統遊行改到第一資本競技館內舉行，有軍樂隊、市民團體和花車演出。

●橢圓形辦公室儀式

特朗普前往白宮，在橢圓形辦公室內舉行儀式。

●3場舞會盛宴

晚上舉辦3場正式舞會，包括「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、「自由就職舞會」（Liberty Inaugural Ball）和「星光舞會」（Starlight Ball）。特朗普夫婦在舞會上發表講話，與各界名流共舞。