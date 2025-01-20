特朗普就職儀式安排　展現獨特個人風格

美國候任總統特朗普就職儀式從國會山莊西翼草坪移師室內舉行，邀請海外領袖出席等，種種安排展現其獨特個人風格。今年儀式恰逢馬丁路德金紀念日，增添更多歷史意義。

就職儀式當天，美國首都華盛頓氣溫預計跌至零下11℃，是過去40年來最寒冷的總統就職日。特朗普上周五（17日）宣布就職儀式移師國會山莊圓形大廳，是自1985年以來再次在室內舉行。特朗普解釋不希望看到有人受傷害，但有關安排意味原本持有觀禮票的約22萬嘉賓無法親身目睹儀式，只能觀看轉播。

特朗普競選期間兩度遇上刺殺未遂，令今年就職儀式更見保安嚴密。華盛頓部署超過2.5萬名執法人員，包括國民警衞軍、特勤局、地方警察和聯邦執法機構。華盛頓國家廣場、賓夕凡尼亞大道以及國會山莊周邊劃為高安全區，區域由兩米高鐵欄包圍，實行多重安檢。7,800名國民警衞軍負責外圍安保，包括交通管控和地鐵站巡邏。

過往美國總統主要邀請外國大使出席就職儀式，特朗普今年打破傳統邀請海外領袖出席，其中意大利總理梅洛妮、阿根廷總統米萊確認出席，多國元首則委派特使赴會。按照慣例，卸任總統拜登、副總統賀錦麗、前總統喬治布殊、克林頓均會攜同配偶出席儀式。奧巴馬表明出席儀式，但配偶米歇爾則不會參加。

本屆總統就職儀式另包括多位美國科技界巨頭，包括親密盟友兼SpaceX始創人馬斯克、亞馬遜始創人貝索斯、Meta行政總裁朱克伯格、以及面臨禁令的TikTok行政總裁周受資等。特朗普競選和籌備就職期間獲上述各人捐獻資助，其就職委員會、附屬超級政治行動委員會等合共籌得2.5億美元（約19.5億港元），遠超以往總統就職規模。

特朗普將在當地時間周一中午12時正宣誓就職，誓詞為「我莊嚴宣誓，我將忠實履行美國總統的職責，盡我所能，維護、保護和捍衞美國憲法。」他宣誓後將發表就職演說，主要預計為「團結與希望」，與他2017年就職的「美國浩劫」主題形成鮮明對比。今年多位嘉賓應邀在就職儀式表演，包括由著名樂隊Village People獻唱名曲《YMCA》。