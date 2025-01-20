特朗普未來施政重心　先廢除前朝遺政

美國候任總統特朗普曾揚言，就職首天準備好簽署100項行政命令，包括關閉美墨邊境、結束俄烏戰事，以及特赦衝擊國會山莊事件定罪者等，重點廢除民主黨過往4年推動議程。臨近上任，他聲稱計劃吞併加拿大、丹麥屬地格陵蘭及巴拿馬運河。專家認為，特朗普第二屆政府的美國優先政策，已逐漸展現擴張主義特徵。

特朗普希望上任後兌現關閉美國南部邊境，阻止難民及非法移民湧入競選承諾，同時恢復針對中東國家旅遊入境禁令，防止恐怖分子搗亂。他亦會啟動大規模驅逐行動，目標是罪犯、非法移民及被法院下令驅逐出境人士，甚至希望終止在美出生嬰兒自動獲得公民身份做法。他曾表明能在上任首天結束俄烏戰事，隨着就職日臨近，已改稱希望半年之內解決衝突。

此外，特朗普計劃撤銷多項拜登任內推出政策，包括促進美國電動車轉型及氣候補貼等，又承諾撤銷聯邦法規，藉此降低國民生活成本。他提出禁止跨性別人士參與女性體育賽事及參軍，揚言任內官方政策只有兩種性別，即男性及女性。他亦打算削減教授「覺醒文化」學校聯邦資助，也敦促國會設立基金，賠償受歧視國民。