台慶賀團抵華盛頓　駐美處報告參與特朗普就職禮方案

台灣立法院長韓國瑜率領的跨黨派慶賀團，周日（19日）由美國紐約轉抵華盛頓，準備參加美國候任總統特朗普周一（20日）舉行的就職禮，台駐美代表俞大㵢在聯合車站月台迎接。對於無法入場觀禮，韓國瑜表示完全尊重美方安排，仍帶着台灣民眾12萬分的熱情祝賀美國新政府。

韓國瑜一行人周日下午在大風雪中抵達華盛頓，俞大㵢在酒店向團員簡報參與特朗普就職禮的可能方案。就職禮因應天氣嚴寒改在國會山莊室內舉行，主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團無法入場，將改以其他方式參與。華府台灣同鄉聯誼會秘書長陳惠青召集多個僑社，周日晚在近郊舉辦歡迎韓國瑜的僑宴，席開40桌。韓國瑜在宴上表示他們是客人，完全尊重美方對就職禮的不同安排，台駐美代表處正積極聯絡中。他預計慶賀團周一早上6時自酒店出發，但未說明會在何處觀看就職禮，僅說代表處仍在努力。

慶賀團將在華盛頓停留4天，期間預計拜會聯邦參眾議員、分別在智庫威爾遜國際學者中心及傳統基金會舉辦閉門座談，並拜會美國在台協會總部。慶賀團預計周三（22日）召開記者會說明此行成果，並參加大華府台灣商會舉辦的餐會，台駐美副代表楊懿珊料會出席。一行人之後會搭火車返回紐約，周四（23日）搭飛機返台。